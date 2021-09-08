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В Курск съехались дорожники из нескольких регионов

Двухдневный межрегиональный семинар, объединивший гостей из Белгородской, Орловской, Тульской и других областей, проходит в Курске

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Из каких компонентов складывается безопасность на дороге и что необходимо учитывать при проведении ремонта проезжей части? В чём особенность применяемых в дорожном строительстве современных материалов и где они используются наиболее активно? Ответам на эти вопросы посвящен двухдневный межрегиональный семинар, объединивший на курской земле гостей из Белгородской, Орловской, Тульской и других областей, участвующих в реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», сообщает телеканал ТАКТ. Как отметили организаторы мероприятия, выбор площадки для его проведения не случайно пал на Курскую область. У региона уже накоплен богатый опыт в сфере дорожного строительства.

Юрий Агафонов, генеральный директор ассоциации «АСДОР»:

- Курская область по результатам прошлого года была лидером по реализации национального проекта и в этом году работает с опережением. На мой взгляд, это очень хороший показатель, когда можно будет обсудить с коллегами и заказчиками насущные вопросы, кто с какими проблемами сталкивается, и как их надо решать.

Приветствуя собравшихся, губернатор Роман Старовойт отметил, что Курская область уже третий год занимается реализацией инициированного президентом России нацпроекта по масштабному ремонту дорог в населённых пунктах.

Роман Старовойт, губернатор Курской области:

- Таких объёмов у нас не было очень давно, десятилетия. И, наверное, только старожилы помнят такие объёмы строительства. Но сегодня мы уже можем говорить о том, что задача в целом выполнена. И подрядчики сегодня уже научились работать с такими объёмами, и заказчики уже более грамотно и заблаговременно готовят конкурсную документацию, объявляют торги, заключают государственные контракты.

И если первый день конференции состоял из докладов, то второй будет полностью ориентирован на практику. Завтра участники познакомятся с работой асфальтового завода и дорожной лаборатории на территории Курской области.
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