В Курской области одна из компаний хочет за собственные средства восстановить усадьбу помещика Алехина

Памятник архитектуры расположен в поселке Политотдел Касторенского района

В Курской области одна из компаний хочет за собственные средства восстановить выявленный объект культурного наследия «Усадьба помещика Алехина». Памятник архитектуры расположен в поселке Политотдел Касторенского района.





Усадьба возведена в конце XIX века. Первыми ее владельцами были помещики Охотниковы – успешные землевладельцы и конезаводчики. В начале XX века усадьба принадлежала помещику Алехину, который занимался маслоделанием. Его сын Александр Алехин – известный чемпион мира по шахматам.





Этот усадебный комплекс интересен как памятник архитектуры последней четверти XIX века. В 2019 году по инициативе комитета он был включен в проект «Усадебное достояние России». В ведомственную программу Минкульта вошли 100 забытых российских усадеб, ожидающих потенциальных инвесторов.





Сейчас усадьба помещика Алехина находится в полуразрушенном состоянии. Как вернуть жизнь уникальному объекту культурного наследия, инвестору еще предстоит обсудить со специалистами профильных структур. Председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Ирина Мусьял выразила уверенность, что после восстановления комплекс может стать одной из точек притяжения для туристов: имение расположено в живописном месте в Касторенском районе, рядом находится водохранилище.