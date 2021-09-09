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Следственный комитет проводит проверку по гибели рабочего на одном из предприятий Курской области

51-летний монтажник сорвался с высоты

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Следственный комитет проводит проверку по гибели рабочего на одном из предприятий Курской области. Трагедия произошла на территории склада, расположенного в с. Дружное Курчатовского района. 

51-летний монтажник вместе со своим 34-летним напарником выполняли монтажные работы на высоте около 6 метров над землей, находясь на металлической платформе. 

В ходе проведения работ, платформа обрушилась, в результате 51-летний рабочий сорвался с высоты и от полученных травм скончался на месте, 34-летний мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в СУ СК России по Курской области.
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