51-летний монтажник сорвался с высоты

Следственный комитет проводит проверку по гибели рабочего на одном из предприятий Курской области. Трагедия произошла на территории склада, расположенного в с. Дружное Курчатовского района.





51-летний монтажник вместе со своим 34-летним напарником выполняли монтажные работы на высоте около 6 метров над землей, находясь на металлической платформе.





В ходе проведения работ, платформа обрушилась, в результате 51-летний рабочий сорвался с высоты и от полученных травм скончался на месте, 34-летний мужчина с травмами различной степени тяжести госпитализирован.





Сейчас следователи выясняют все обстоятельства случившегося. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в СУ СК России по Курской области.