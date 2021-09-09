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В столкновении легковушки с автобусом в Курске пострадал младенец

В автобуса травмы получил 77-летний пассажир

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8 сентября около часа дня на проспекте Победы в Курске, напротив дома № 48, столкнулись автомобиль «Киа Рио» и автобус «Волгабас». 

Как сообщает ГИБДД, 36-летняя женщина за рулем легковушки ехала со стороны проспекта Дериглазова в направлении улицы Карла Маркса и при перестроении не предоставила преимущество в движении попутному пассажирскому автобусу, за рулем которого был ее ровесник-шофер. Произошло столкновение, в результате которого различные травмы получил годовалый ребенок - пассажир «Киа» и 77-летний пассажир автобуса. Их доставили в 4-ю горбольницу.
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