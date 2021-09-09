В субботу в Курске на улице Тускарной будут перекрывать движение

На Боевке пройдет полумарафон памяти экипажа АПРК «Курск»

В субботу, 11 сентября в Курске на улице Тускарной будут перекрывать движение. В парке Боева дача пройдет легкоатлетический полумарафон памяти экипажа АПРК «Курск». Маршрут затронет и улицу Тускарную.Как информирует сайт городской администрации, движение автотранспорта ограничат на участке от перекрестка улиц Тускарной и Лысая Гора до дома №26С на улице Тускарной с 8:45 до полудня.Напомним, впервые курский полумарафон, посвящённый памяти экипажа АПРК «Курск», прошёл 21 июля 2001 года. Инициаторами его выступила семейная пара мастеров спорта по легкой атлетике - Виктор и Лариса Мещеряковы.Участниками первого забега стали любители бега из Москвы, Воронежа, Тулы, Белгорода, Владимира, Брянска, Липецка, Орла, а также городов Украины, Белоруссии и Казахстана.