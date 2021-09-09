В Курске автомобилистка сбила 9-летнего ребенка на самокате

Мальчик пересекал проезжую часть по "зебре" на зеленый свет светофора

Сегодня в третьем часу дня на проспекте Клыкова в Курске сбили 9-летнего ребенка на самокате. Как сообщили в ГИБДД, 37-летняя женщина за рулем автомобиля "Део Нексия" ехала со стороны улицы Сумская в сторону ул ицы Бойцов 9 дивизии и в районе дома № 62 по проспекту Клыкова совершила наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.В результате ребенок получил различные травмы. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.