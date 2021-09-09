  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

В Курске автомобилистка сбила 9-летнего ребенка на самокате

Мальчик пересекал проезжую часть по "зебре" на зеленый свет светофора
В Курске автомобилистка сбила 9-летнего ребенка на самокате

Читайте также

Сегодня в третьем часу дня на проспекте Клыкова в Курске сбили 9-летнего ребенка на самокате. Как сообщили в ГИБДД, 37-летняя женщина за рулем автомобиля "Део Нексия" ехала со стороны улицы Сумская в сторону ул ицы Бойцов 9 дивизии и в районе дома № 62 по проспекту Клыкова совершила наезд на мальчика, который пересекал проезжую часть на самокате по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. 

В результате ребенок получил различные травмы. Полиция выясняет все причины и обстоятельства этого ДТП.


ФОТО - АВТОКАДР_46
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области воздух прогреется до + 27˚C

11 сентября Курск отметит День города

В Курске открылся детский технопарк «Кванториум»

Под Курском 28-летний наркоман избил полицейского

Курян приглашают в мобилизационный резерв

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске