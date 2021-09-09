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Курян приглашают в мобилизационный резерв

Войти в мобилизационный резерв рядовой состав может до 42 лет, офицерский – до 47
Курян приглашают в мобилизационный резерв

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Решение о создании мобилизационного резерва было принято президентом страны ещё несколько лет назад. В ряде регионов работа по его формированию уже началась, дошла очередь и до Курской области, сообщает телеканал ТАКТ. Цель такой работы – сформировать среди военнослужащих запаса костяк физически крепких, знакомых с военным делом людей, готовых в случае угрозы территориальной целостности страны в кратчайшие сроки выдвинуться на защиту Родины. Войти в мобилизационный резерв рядовой состав может до 42 лет, офицерский – до 47.

Игорь Ясько, военный комиссар Центрального и Сеймского округов г. Курска:

- Плюс ко всему физическая подготовка и состояние здоровья. Вот у нас буквально вчера прошли уже медкомиссию 8 человек, они все признаны годными к прохождению службы. И, соответственно, после всех вот этих мероприятий они заключают контракт, вот ребята, в частности, заключили контракт на 3 года. Они будут в течение 3 лет каждый месяц ходить на занятия, по 3 занятия в месяц, плюс за это ещё получать денежное довольствие.

Размер ежемесячной выплаты составит от 2 до 5 тысяч для рядового состава и от 5 до 10 тысяч для офицерского. При этом особо подчёркивается, что посещать занятия вошедшие в мобилизационный резерв смогут без потери заработной платы по основному месту работы. Это же касается и участия в 25-дневных обучающих сборах, которые по графику должны проводиться каждый год. За военнослужащими запаса сохранится средний заработок на время отъезда. Такие сборы нужны для отработки навыков, полученных в годы несения военной службы, знакомства с новым вооружением и тактическими задачами воинской части, за которой участники закреплены. Первые военнослужащие запаса, успешно прошедшие подготовку, получили благодарственные письма военного комиссариата и поделились впечатлениями.

Андрей, военнослужащий запаса:

- Сложности никакой не было. В течение 25 дней мы проходили специальную подготовку, также занимались огневой, строевой и физической подготовкой. Были обеспечены вещевым, продовольственным имуществом. – Сильно изменилась армия с момента Вашей службы? – Да, я проходил в Министерстве обороны до 2008 года, и за этот период времени она очень поменялась в лучшую сторону.

Военнослужащие запаса отметили, что современная форма в отличие от той, которую они носили в своё время, стала гораздо удобнее. Позитивные изменения коснулись и организации питания, солдатский рацион стал разнообразнее и калорийнее. А уж что касается вооружения, то тут даже за последние несколько лет прогресс оборонной промышленности очевиден. Однако новые боевые машины требуют и новых знаний. Научиться ими управлять как раз и предстоит резервистам.

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