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В Курске открылся детский технопарк «Кванториум»

Теперь ребята будут заниматься в новом технопарке, расположенном на улице Карла Маркса, 51
В Курске открылся детский технопарк «Кванториум»

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В Курске открылся детский  технопарк «Кванториум». Раньше площадкой для юных техников служило помещение на улице Урицкого, 20, теперь ребята будут заниматься в новом технопарке, расположенном на улице Карла Маркса, 51. 

Ежегодно в технопарке будут обучаться более тысячи детей в возрасте от 10 до 18 лет. Занятия организованы в шести квантумах: промробоквантум, гео-квантум, дополненная и виртуальная реальность, аэроквантум, биоквантум и хайтек. Сейчас для обучения набрано 300 школьников.

Помимо обучения, в «Кванториуме» будут проводить региональные конкурсы, олимпиады, соревнования, чемпионаты, хакатоны и фестивали по таким направлениям как прототипирование, 3D-моделирование, робототехника, программирование и аэропилотирование.
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