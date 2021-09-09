11 сентября Курск отметит День города

Впервые не будут перекрывать движение

В эту субботу, 11 сентября в Курске отметят День города. Праздник будет не таким масштабным, как в прошлом году, но мероприятия пройдут одновременно на 60 площадках. Впервые не будут перекрывать движение.Откроет праздник ставший уже традиционным фестиваль аэростатов «Курское небо». В этом году воздушные шары будут стартовать не с Красной площади, а с одной из загородных площадок.В субботу в парке Дзержинского стартует фестиваль граффити, на который приглашены художники из других городов. Далее курян ждут пешеходные экскурсии по центру города, а на Театральной площади будут чествовать молодые пары и устроят фестиваль яблок. Из плодов выложат большую картину. В центре досуга «Юность» состоится премьера документального фильма «Курский период Малевича».Завершатся торжества фейерверками, которые проведут в каждом из трех округов Курска в 10 вечера.