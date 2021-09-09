11 сентября Курск отметит День города
Впервые не будут перекрывать движение
Откроет праздник ставший уже традиционным фестиваль аэростатов «Курское небо». В этом году воздушные шары будут стартовать не с Красной площади, а с одной из загородных площадок.
В субботу в парке Дзержинского стартует фестиваль граффити, на который приглашены художники из других городов. Далее курян ждут пешеходные экскурсии по центру города, а на Театральной площади будут чествовать молодые пары и устроят фестиваль яблок. Из плодов выложат большую картину. В центре досуга «Юность» состоится премьера документального фильма «Курский период Малевича».
Завершатся торжества фейерверками, которые проведут в каждом из трех округов Курска в 10 вечера.