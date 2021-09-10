Плановые работы в электросетях вновь оставят часть курян без света
Отключение электроэнергии планируется на 11-ти улицах в трех округах
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 13 по 17 сентября с 9-00 до 15-30:
Велюровая
Тракторная
Трубная
Трубный проезд
ПЛК 75, 77
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ:
16 сентября с 9-00 до 17-00:
проспект Дружбы 69-97
С 14 по 16 сентября с 9-00 до 16-00:
ул. Нижняя Набережная 66-120; 11-43
ул. А. Аристарховой 2-32; 3-9
Телефон для справок: 32-40-89.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
С 13 по 17 сентября с 9-00 до 17-00:
2-я Восточная 140-180, 145-189
3-я Щигровская
16 сентября с 13-30 до 16-00:
Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К
Телефон для справок: 26-32-10.