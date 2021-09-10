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Лента новостей / В регионе

Плановые работы в электросетях вновь оставят часть курян без света

Отключение электроэнергии планируется на 11-ти улицах в трех округах

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Плановые работы в электросетях вновь оставят часть курян без света. Отключение электроэнергии планируется по следующим улицам города:


В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ: 

С 13 по 17 сентября с 9-00 до 15-30: 

Велюровая
Тракторная 
Трубная
Трубный проезд
ПЛК 75, 77

Телефон для справок: 32-32-15. 


В ЦЕНТРАЛЬНОМ ОКРУГЕ: 

16 сентября с 9-00 до 17-00: 

проспект Дружбы 69-97

С 14 по 16 сентября с 9-00 до 16-00: 

ул. Нижняя Набережная 66-120; 11-43 
ул. А. Аристарховой 2-32; 3-9

Телефон для справок: 32-40-89. 


В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ: 

С 13 по 17 сентября с 9-00 до 17-00: 

2-я Восточная 140-180, 145-189
3-я Щигровская 

16 сентября с 13-30 до 16-00: 

Республиканская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К

Телефон для справок: 26-32-10.

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