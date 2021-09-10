Отключение электроэнергии планируется на 11-ти улицах в трех округах

Плановые работы в электросетях вновь оставят часть курян без света. Отключение электроэнергии планируется по следующим улицам города:ВелюроваяТракторнаяТрубнаяТрубный проездПЛК 75, 77проспект Дружбы 69-97ул. Нижняя Набережная 66-120; 11-43ул. А. Аристарховой 2-32; 3-92-я Восточная 140-180, 145-1893-я ЩигровскаяРеспубликанская 50 В, 50 Д, 50 Е, 50 Ж, 50 К