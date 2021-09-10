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Лента новостей / Спорт

На выходных в Курской области пройдут соревнования по триатлону

Отдельные соревнования пройдут среди спортсменов-любителей
На выходных в Курской области пройдут соревнования по триатлону

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На выходных, 11 и 12 сентября в Курчатове пройдут Первенство России и этап чемпионата России по триатлону. Соревнования станут одним из стартов Суперсерии 2021. 

На субботу, 11 сентября намечен чемпионат России, «триатлон-спринт». В 10 утра на старт выйдут женщины, полутора часами позднее стартуют мужчины.

12 сентября в рамках чемпионата России состоится «триатлон-эстафета», в командах будет по три человека. 
Первыми стартуют женщины - в 9 утра, в 10:30 начнут состязания мужчины. 

Параллельно будут проходить эстафеты Первенства России, в командах также по три спортсмена. В 9 часов стартуют юниорки, за ними, в 10:30 – юниоры.

В 13:30 пройдет триатлон-стандартная дистанция (олимпийка) в рамках Первенства Курской области. Участвовать планируют более 130 человек. 

Помимо профессиональных атлетов помериться силами смогут и простые любители спорта. 12 сентября в Курчатове состоится Первенство Курской области для спортсменов-любителей. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

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