Лента новостей / В регионе Сегодня, 13:29 На месте общественных бань в Курске строят бассейн КГУ Окончание строительства намечено на декабрь 2022 года Читайте также В Курске перекрыли движение по улице Любажской В Курчатове на реконструкцию бассейна направят 100 миллионов рублей На месте общественных бань на улице Коммунистической в Курске строят крытый бассейн КГУ. Курский госуниверситет - заказчик. Генподрядчик — краснодарское ООО "СтройОптимум".Согласно информации, указанной в паспорте объекта, окончание строительства намечено на декабрь 2022 года. +0 -0