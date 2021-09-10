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На месте общественных бань в Курске строят бассейн КГУ

Окончание строительства намечено на декабрь 2022 года
На месте общественных бань в Курске строят бассейн КГУ

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На месте общественных бань на  улице Коммунистической в Курске строят крытый бассейн КГУ. Курский госуниверситет - заказчик. Генподрядчик — краснодарское ООО "СтройОптимум".

Согласно информации, указанной в паспорте объекта, окончание строительства намечено на декабрь 2022 года.
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