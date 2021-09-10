Причем пенсионерка сама не знает, каким образом ее персональные данные оказались в регистрационных документах некоего ООО

На 71-летнюю жительницу Курской области без ее ведома оформили московскую фирму. Причем пенсионерка сама не знает, каким образом ее персональные данные оказались в регистрационных документах некоего ООО.Факт использования персональных данных, полученных незаконным путем, выявили курские таможенники и возбудили уголовное дело. По учредительным документам генеральным директором фирмы являлась курянка. Пожилая женщина пояснила оперативникам таможни, что не имеет никакого отношения к московской организации и внешнеэкономической деятельностью никогда не занималась. Злоумышленники в своей преступной схеме использовали персональные данные курянки для внесения изменений в сведения о юридическом лице. Делалось это с целью проведения незаконных операций.Уголовное дело передано в следственные органы МВД, сообщили в пресс-службе Курской таможни.