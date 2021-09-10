  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

На 71-летнюю жительницу Курской области без ее ведома оформили московскую фирму

Причем пенсионерка сама не знает, каким образом ее персональные данные оказались в регистрационных документах некоего ООО

Читайте также

На 71-летнюю жительницу Курской области без ее ведома оформили московскую фирму. Причем пенсионерка сама не знает, каким образом ее персональные данные оказались в регистрационных документах некоего ООО. 

Факт использования персональных данных, полученных незаконным путем, выявили курские таможенники и возбудили уголовное дело. По учредительным документам генеральным директором фирмы являлась курянка. Пожилая женщина пояснила оперативникам таможни, что не имеет никакого отношения к московской организации и внешнеэкономической деятельностью никогда не занималась. Злоумышленники в своей преступной схеме использовали персональные данные курянки для внесения изменений в сведения о юридическом лице. Делалось это с целью проведения незаконных операций.

Уголовное дело передано в следственные органы МВД, сообщили в пресс-службе Курской таможни. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский драмтеатр проведёт онлайн-трансляцию открытия юбилейного сезона

Минздрав разрешил Курской областной больнице проводить трансплантации органов

Губернатор предложил способ перевоспитания курян

Курская сеть МФЦ признана лучшей в России

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Курске 25 сентября и 23 октября

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске