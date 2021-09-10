  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Курске 25 сентября и 23 октября

Торговля развернется на шести традиционных площадках
Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Курске 25 сентября и 23 октября

Читайте также

Сельскохозяйственные ярмарки «Осень-2021» пройдут в Курске 25 сентября и 23 октября. Торговля развернется на шести традиционных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина». 

Горожане смогут приобрести овощи, фрукты, картофель, мясо, зерно и другие продукты непосредственно от производителей. Специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области традиционно проводят мониторинги цен в преддверии ярмарок, а позже коллегиально принимается решение о рекомендованной стоимости. 

Безопасность продукции обеспечит управление ветеринарии Курской области. Безопасности посетителей тоже уделят особое внимание. В этом вопросе организаторы учтут рекомендации Роспотребнадзора. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курский драмтеатр проведёт онлайн-трансляцию открытия юбилейного сезона

Минздрав разрешил Курской областной больнице проводить трансплантации органов

Губернатор предложил способ перевоспитания курян

Курская сеть МФЦ признана лучшей в России

На 71-летнюю жительницу Курской области без ее ведома оформили московскую фирму

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске