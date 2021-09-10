Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Курске 25 сентября и 23 октября

Торговля развернется на шести традиционных площадках

Сельскохозяйственные ярмарки «Осень-2021» пройдут в Курске 25 сентября и 23 октября. Торговля развернется на шести традиционных площадках: на улицах Станционной, Комарова, Литовской, Бойцов 9-й Дивизии, на площади Рокоссовского и перед кинотеатром «Родина».Горожане смогут приобрести овощи, фрукты, картофель, мясо, зерно и другие продукты непосредственно от производителей. Специалисты комитета промышленности, торговли и предпринимательства Курской области традиционно проводят мониторинги цен в преддверии ярмарок, а позже коллегиально принимается решение о рекомендованной стоимости.Безопасность продукции обеспечит управление ветеринарии Курской области. Безопасности посетителей тоже уделят особое внимание. В этом вопросе организаторы учтут рекомендации Роспотребнадзора.