Губернатор предложил способ перевоспитания курян

ТАКТ.Недавно украсившие парк Дзержинского фигуры слонов не простояли в целости и одного сезона. Буквально на этой неделе вандалы испортили покрытие на двух архитектурных формах из трёх. Пострадали самая большая фигура и средняя, сообщает телеканал
А уж стихийно возникающие свалки стали и вовсе привычным явлением. Они появляются фактически на ровном месте.
На недавней планёрке губернатор поделился личными впечатлениями от наблюдений на одной из оживлённых дорог - Юго-восточном обходе Курска. Участок передан в федеральную собственность, и за его чистоту теперь отвечает специально нанятый подрядчик.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Только что вот люди идут, убирают мусор в пакеты, из проезжающих автомобилей летят пакеты с мусором. Вот выбрасывают на обочину, наши курские номера. Вот такое наше отношение. Видят, люди вручную идут, собирают мусор, и тут же на чистое выкидывают. Это просто уму непостижимо. Флаги, я знаю, на прошлой неделе воровали. Ну, флаг то зачем? Удивительно, конечно. Надо с нашим менталитетом что-то делать. А делать одно: убирать, строить монотонно, методично. Мне хочется верить, что всё-таки менталитет наш изменится в лучшую сторону.
«Можно ли перевоспитать курян» - с таким вопросом наша съёмочная группа обратилась к жителям города. Мнения на сей счёт разделились на диаметрально противоположные.
- Это возможно. – Что для этого нужно сделать? – Не знаю. – Ну, вот Вы как ребёнка своего воспитываете? – Он даже папу учит мусор не бросать, где зря.
- Конечно, можно! Конечно, можно. – Что для этого требуется? – Не знаю. Это, может, даже от человека зависит. Я вот даже бумажку не могу выкинуть. Не знаю. А есть такие, что идут, и сигареты, и всё кидают. Но не знаю я. Что для этого надо? Я не знаю.
И если уверенные в успехе мероприятия по перевоспитанию курян готовых рецептов трансформации мировоззрения не предложили, то пессимистично настроенные горожане как раз нашли, чем аргументировать свои ответы.
- Штрафы. Наказанием. – А если объяснять, вот как Вы считаете? – Нет, только наказывать. Только наказывать. – То есть, по-хорошему не поймут? – Почему Вы так уверены в этом? – Ну, я знаю психологию человека. Зачем объяснять, если это необъяснимо. Только наказать.
- Наверное, можно. Только начинать надо с молодого поколения потому, что сами понимаете, взрослых людей уже не переделаешь, их отношение. А вот дети… Там да, надо начинать именно с них. Мне кажется, если человек не вкладывает сам лично, ну вот вышли на субботник во дворе. Сами убрали, сами лавочки покрасили. Я не думаю, что этот же самый ребёнок или взрослый пойдёт и начнёт заниматься вандализмом во дворе.
Остаётся только надеяться, что сами куряне, видя, как для них стараются коммунальщики, дорожники, дизайнеры и озеленители, пересмотрят своё отношение к действительности и научатся ценить результаты чужого труда. В противном случае блестящих результатов в сфере благоустройства и повышения туристической привлекательности областного центра достигнуть не удастся.
Губернатор предложил способ перевоспитания курян
Недавно украсившие парк Дзержинского фигуры слонов не простояли в целости и одного сезона