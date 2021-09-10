  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курский драмтеатр проведёт онлайн-трансляцию открытия юбилейного сезона

11 сентября драмтеатр присоединится к Всероссийской акции «Культурная суббота»
Курский драмтеатр проведёт онлайн-трансляцию открытия юбилейного сезона

Читайте также

Курский драмтеатр проведёт онлайн-трансляцию открытия 230-го юбилейного сезона. 11 сентября драмтеатр присоединится к Всероссийской акции «Культурная суббота». Кроме этого для зрителей проведут экскурсию по закулисью: артисты раскроют секреты мастерства, поделятся эмоциями и ожиданиями от предстоящего сезона, расскажут, какие традиции есть перед выходом к зрителям. Трансляция будет вестись в официальных аккаунтах драмтеатра в социальных сетях - в  «ВКонтакте» и  Instagram.

Присоединятся к всероссийской акции и другие учреждения культуры Курска. В частности, готовит концерт областная филармония. В 11 часов он состоится в Большом зале на улице Перекальского, 1, а в 13 часов артисты выступят в селе Тазово Золотухинского района.

Около памятника Свиридову с 11 утра будут проходить мастер-классы и выставка декоративно-прикладного искусства. На площади перед фитнес-клубом на улице Союзной в 6 вечера артисты областного Дома народного творчества проведут концерт.

Отмечается, что все мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области прогнозируют до 25ºС тепла

Минздрав разрешил Курской областной больнице проводить трансплантации органов

Губернатор предложил способ перевоспитания курян

Курская сеть МФЦ признана лучшей в России

Сельскохозяйственные ярмарки пройдут в Курске 25 сентября и 23 октября

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске