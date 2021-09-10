Курский драмтеатр проведёт онлайн-трансляцию открытия юбилейного сезона
11 сентября драмтеатр присоединится к Всероссийской акции «Культурная суббота»
Присоединятся к всероссийской акции и другие учреждения культуры Курска. В частности, готовит концерт областная филармония. В 11 часов он состоится в Большом зале на улице Перекальского, 1, а в 13 часов артисты выступят в селе Тазово Золотухинского района.
Около памятника Свиридову с 11 утра будут проходить мастер-классы и выставка декоративно-прикладного искусства. На площади перед фитнес-клубом на улице Союзной в 6 вечера артисты областного Дома народного творчества проведут концерт.
Отмечается, что все мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.