Курский драмтеатр проведёт онлайн-трансляцию открытия юбилейного сезона

11 сентября драмтеатр присоединится к Всероссийской акции «Культурная суббота»

Курский драмтеатр проведёт онлайн-трансляцию открытия 230-го юбилейного сезона. 11 сентября драмтеатр присоединится к Всероссийской акции «Культурная суббота». Кроме этого для зрителей проведут экскурсию по закулисью: артисты раскроют секреты мастерства, поделятся эмоциями и ожиданиями от предстоящего сезона, расскажут, какие традиции есть перед выходом к зрителям. Трансляция будет вестись в официальных аккаунтах драмтеатра в социальных сетях - в «ВКонтакте» и Instagram.Присоединятся к всероссийской акции и другие учреждения культуры Курска. В частности, готовит концерт областная филармония. В 11 часов он состоится в Большом зале на улице Перекальского, 1, а в 13 часов артисты выступят в селе Тазово Золотухинского района.Около памятника Свиридову с 11 утра будут проходить мастер-классы и выставка декоративно-прикладного искусства. На площади перед фитнес-клубом на улице Союзной в 6 вечера артисты областного Дома народного творчества проведут концерт.Отмечается, что все мероприятия пройдут с соблюдением требований Роспотребнадзора.