Жителям курской Кукуевки согласовали больше тысячи заявлений на оформление домов
133 жилых дома уже поставлены на государственный кадастровый учёт
На минувшей неделе поступило два новых заявления - на земельный участок и жилой дом, оба согласованы.
Всего принято 1 093 заявления, согласовано 1 075, в том числе на 705 земельных участков и 370 домов.
133 жилых дома уже поставлены на государственный кадастровый учёт, права собственности на них зарегистрированы.
Рассмотрение 8 заявлений отложено. В семи случаях заявители не предоставили документы, подтверждающие оплату штрафа, один человек собрал неполный комплект документов.
Ранее получено 10 отказов на земельные участки. По Генплану Новопоселеновского сельсовета они расположены в зоне защитных зеленых насаждений автодороги и инженерной зоне водозабора, поясняют в региональной администрации.