Жителям курской Кукуевки согласовали больше тысячи заявлений на оформление домов

133 жилых дома уже поставлены на государственный кадастровый учёт

Жителям Кукуевки согласовали 1 075 заявлений на оформление собственности. Документы Новопоселеновском сельсовете принимают по средам, затем отвозят на согласование в научно-технический совет Центрально-Черноземного заповедника имени В.В. Алехина.На минувшей неделе поступило два новых заявления - на земельный участок и жилой дом, оба согласованы.Всего принято 1 093 заявления, согласовано 1 075, в том числе на 705 земельных участков и 370 домов.133 жилых дома уже поставлены на государственный кадастровый учёт, права собственности на них зарегистрированы.Рассмотрение 8 заявлений отложено. В семи случаях заявители не предоставили документы, подтверждающие оплату штрафа, один человек собрал неполный комплект документов.Ранее получено 10 отказов на земельные участки. По Генплану Новопоселеновского сельсовета они расположены в зоне защитных зеленых насаждений автодороги и инженерной зоне водозабора, поясняют в региональной администрации.