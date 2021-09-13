В Курске микроавтобус сбил пьяного велосипедиста

Авария произошла на улице Александра Невского

12 сентября в Курске микроавтобус сбил велосипедиста. Авария произошла около полудня на улице Александра Невского, рядом с домом 8В.Как сообщает ГИБДД, 36-летний водитель минивэна «Мерседес Вито», двигаясь со стороны улицы Малых в сторону улицы Добролюбова, допустил наезд на 41-летнего велосипедиста, который ехал в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист госпитализирован с травмами. Как оказалось, любитель двухколесного транспорта оказался еще и любителем спиртного - уточняется, что в момент аварии он был в состоянии алкогольного опьянения.