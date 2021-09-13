На сегодня в городе 86 разрытий из-за ремонта теплосетей. Составлен график, должны уложиться в сроки

У курских властей вызывает вопросы работа «Квадры». На носу отопительный сезон, на этой неделе синоптики прогнозируют похолодание до +1°С, а теплоэнергетики все еще ремонтируют теплосети. Процесс подготовки к зиме обсудили на оперативном совещании у губернатора. На сегодня в городе 86 разрытий из-за ремонта теплосетей. Составлен график, должны уложиться в сроки, доложил мэр. Как сообщали в администрации на прошлой неделе, к пуску тепла готовы 75% многоквартирных домов.