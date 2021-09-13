Курская область просит выделить из федерального бюджета 6 миллиардов на развитие трамвайной и троллейбусной сети

На прошлой неделе администрация отправила заявку в Москву на предоставление бюджетных кредитов и бюджетных облигаций на развитие инфраструктуры Курской области

Курская область подала заявку на выделение из федерального бюджета средств - 6 миллиардов - на развитие трамвайной и троллейбусной сети. Об этом на оперативном совещании в Доме Советов рассказал первый заместитель губернатора Алексей Смирнов. На прошлой неделе администрация отправила заявку в Москву на предоставление бюджетных кредитов и бюджетных облигаций на развитие инфраструктуры Курской области. Еще готовится заявка на возмещение затрат по модернизации систем теплоснабжения на улице Ленина, проспекте Плевицкой и реконструкции сетей канализации в микрорайоне Северный.