  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В лабораторию курского кожвендиспансера закупят высокотехнологичное оборудование на 98 млн рублей

Даже если появится новая неизвестная инфекция, медики смогут применить новые реактивы и провести диагностику заболевания
В лабораторию курского кожвендиспансера закупят высокотехнологичное оборудование на 98 млн рублей

Читайте также

Курская область получила 98 млн рублей из федерального бюджета на высокотехнологичное оборудование для микробиологической лаборатории кожвендиспансера. Аппараты предназначены для иммунологических, бактериологических и ПЦР-исследований. 

С помощью этого оборудования возможна диагностика любых инфекционных заболеваний. Даже если появится новая неизвестная инфекция, медики смогут применить новые реактивы, разработанные для такой инфекции, и провести диагностику заболевания.

Сейчас в медучреждении выполняется до 2,5 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус в сутки. После установки нового оборудования удастся повысить точность проведения анализов и привести лабораторию в соответствие самым последним стандартам Минздрава.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области будет тепло, но туманно

Отопительный сезон в Курской области может начаться 24 сентября

Более 59 тысяч курских пенсионеров уже получили единовременную выплату за прививку от коронавируса

Курский губернатор предложил разработать комплексный подход при благоустройстве придомовых территорий

Курские таможенники разоблачили махинации с буровым оборудованием

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске