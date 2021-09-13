В лабораторию курского кожвендиспансера закупят высокотехнологичное оборудование на 98 млн рублей
Даже если появится новая неизвестная инфекция, медики смогут применить новые реактивы и провести диагностику заболевания
С помощью этого оборудования возможна диагностика любых инфекционных заболеваний. Даже если появится новая неизвестная инфекция, медики смогут применить новые реактивы, разработанные для такой инфекции, и провести диагностику заболевания.
Сейчас в медучреждении выполняется до 2,5 тысяч ПЦР-исследований на коронавирус в сутки. После установки нового оборудования удастся повысить точность проведения анализов и привести лабораторию в соответствие самым последним стандартам Минздрава.