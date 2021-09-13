И довзыскали более миллиона рублей таможенных платежей, неуплаченных из-за неправильной классификации товара

Курские таможенники разоблачили махинации с буровым оборудованием и довзыскали более миллиона рублей таможенных платежей, неуплаченных из-за неправильной классификации товара.Столичное акционерное общество ввозило в Россию крупные партии резцов буровых долот, произведенных в США. Таможенный представитель декларировал товар, как части инструментов для бурения скальных пород и грунтов, и классифицировал их в соответствии с Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза по ставке ввозной таможенной пошлины – 3 % от таможенной стоимости. Однако после камеральной проверки обоснованности классификации товаров выяснилось, что товары - «резцы буровых долот…» являются самостоятельным элементом (изделием), устанавливаемым на инструмент для бурения. Материал изготовления – карбид вольфрама (металлокерамика). Соответственно, «резцы буровых долот…» должны классифицироваться в другой подсубпозиции.Таким образом, в ходе проведения таможенного контроля было установлено, что таможенным представителем были заявлены недостоверные сведения о классификационном коде. Это послужило основанием для занижения размера уплаты таможенных пошлин и налогов на общую сумму - 1 миллион 227 тысяч рублей. В ходе камеральной проверки организация полностью погасила задолженность.По факту недостоверного декларирования товара в отношении таможенного представителя возбуждено дело об административном правонарушении,- сообщила начальник отдела проверки деятельности лиц Олеся Слипенко.