  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курские таможенники разоблачили махинации с буровым оборудованием

И  довзыскали более миллиона рублей таможенных платежей, неуплаченных из-за неправильной классификации товара

Читайте также

Курские таможенники разоблачили махинации с буровым оборудованием и довзыскали более миллиона рублей таможенных платежей, неуплаченных из-за неправильной классификации товара.

Столичное акционерное общество ввозило в Россию крупные партии резцов буровых долот, произведенных в США. Таможенный представитель декларировал товар, как части инструментов для бурения скальных пород и грунтов, и классифицировал их в соответствии с Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза по ставке ввозной таможенной пошлины – 3 % от таможенной стоимости. Однако после камеральной проверки обоснованности классификации товаров выяснилось, что товары - «резцы буровых долот…» являются самостоятельным элементом (изделием), устанавливаемым на инструмент для бурения. Материал изготовления – карбид вольфрама (металлокерамика). Соответственно, «резцы буровых долот…» должны классифицироваться в другой подсубпозиции. 

Таким образом, в ходе проведения таможенного контроля было установлено, что таможенным представителем были заявлены недостоверные сведения о классификационном коде. Это послужило основанием для занижения размера уплаты таможенных пошлин и налогов на общую сумму - 1 миллион 227 тысяч рублей. В ходе камеральной проверки организация полностью погасила задолженность.

По факту недостоверного декларирования товара в отношении таможенного представителя возбуждено дело об административном правонарушении,- сообщила начальник отдела проверки деятельности лиц Олеся Слипенко.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Завтра в Курской области будет тепло, но туманно

Отопительный сезон в Курской области может начаться 24 сентября

Более 59 тысяч курских пенсионеров уже получили единовременную выплату за прививку от коронавируса

Курский губернатор предложил разработать комплексный подход при благоустройстве придомовых территорий

В Курской области пьяный водитель «ВАЗа» покалечился, въехав в «КАМАЗ»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске