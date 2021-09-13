Отопительный сезон в Курской области может начаться 24 сентября
На сегодня готовность жилищно-коммунальной сферы к зиме составляет 92%
ТАКТ. Профильный заместитель главы региона Алексей Дедов сообщил, что на сегодня готовность жилищно-коммунальной сферы к зиме составляет 92%. В настоящее время на контроле остаются два ремонтных участка. По словам Дедова, с 24 сентября теплоэнергетики будут готовы начать подачу тепла в социальные учреждения области.На сегодняшней планёрке губернатор Роман Старовойт отметил, что погодные условия к концу этой недели существенно ухудшатся, важно быть готовыми приступить к подаче тепла в социальные учреждения, передает телеканал