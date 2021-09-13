Завтра в Курской области будет тепло, но туманно

Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков и до +23ºС

Завтра, 15 сентября в Курской области ожидается довольно теплая погода, однако ночью и утром местами туман.По прогнозу Курского Гидрометцентра в течение дня будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков синоптики не обещают. Скорость ветра не превысит 8-13 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 9-14ºС со знаком "плюс", днем воздух прогреется до 18-23ºС тепла.Спасатели рекомендуют курским автомобилистам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет - снижать скорость.