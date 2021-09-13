  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Завтра в Курской области будет тепло, но туманно

Ночью местами небольшой дождь, днем без существенных осадков и до +23ºС

Читайте также

Завтра, 15 сентября в Курской области ожидается довольно теплая погода, однако ночью и утром местами туман.

По прогнозу Курского Гидрометцентра в течение дня будет переменная облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь, днем существенных осадков синоптики не обещают. Скорость ветра не превысит 8-13 м/с. Ночью столбики термометров опустятся до 9-14ºС со знаком "плюс", днем воздух прогреется до 18-23ºС тепла.

Спасатели рекомендуют курским автомобилистам воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет - снижать скорость.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Отопительный сезон в Курской области может начаться 24 сентября

Более 59 тысяч курских пенсионеров уже получили единовременную выплату за прививку от коронавируса

Курский губернатор предложил разработать комплексный подход при благоустройстве придомовых территорий

Курские таможенники разоблачили махинации с буровым оборудованием

В Курской области пьяный водитель «ВАЗа» покалечился, въехав в «КАМАЗ»

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске