Выездную бесплатную вакцинацию проводит Курская городская станция по борьбе с болезнями животных

Курская городская станция по борьбе с болезнями животных проводит выездную бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Сотрудники будут работать по пятницам в разных точках города.В ближайший месяц куряне могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства по следующим адресам:● 17 сентября – на проспекте Дериглазова, 25 и 57;● 24 сентября – на проспекте Хрущева, 23 и проспекте Клыкова, 1;● 1 октября – на проспекте Победы 28А и 44;● 8 октября – на улице Менделеева, 17 и 35.Точное время вакцинации можно узнать по телефонам: 35-00-84 и 35-18-65.Ветеринары напоминают, что прививка - это единственная профилактическая мера борьбы с неизлечимым заболеванием.