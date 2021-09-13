Куряне могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства
Выездную бесплатную вакцинацию проводит Курская городская станция по борьбе с болезнями животных
В ближайший месяц куряне могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства по следующим адресам:
● 17 сентября – на проспекте Дериглазова, 25 и 57;
● 24 сентября – на проспекте Хрущева, 23 и проспекте Клыкова, 1;
● 1 октября – на проспекте Победы 28А и 44;
● 8 октября – на улице Менделеева, 17 и 35.
Точное время вакцинации можно узнать по телефонам: 35-00-84 и 35-18-65.
Ветеринары напоминают, что прививка - это единственная профилактическая мера борьбы с неизлечимым заболеванием.