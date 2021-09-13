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Куряне могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

Выездную бесплатную вакцинацию проводит Курская городская станция по борьбе с болезнями животных
Куряне могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства

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Курская городская станция по борьбе с болезнями животных проводит выездную бесплатную вакцинацию домашних животных от бешенства. Сотрудники будут работать по пятницам в разных точках города. 

В ближайший месяц куряне могут бесплатно привить своих питомцев от бешенства по следующим адресам:

● 17 сентября – на проспекте Дериглазова, 25 и 57; 
● 24 сентября – на проспекте Хрущева, 23 и проспекте Клыкова, 1; 
● 1 октября – на проспекте Победы 28А и 44;
● 8 октября – на улице Менделеева, 17 и 35. 

Точное время вакцинации можно узнать по телефонам: 35-00-84 и 35-18-65. 

Ветеринары напоминают, что прививка - это единственная профилактическая мера борьбы с неизлечимым заболеванием. 

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