В Курской области вертолет санавиации помог спасти семерых детей с тяжелыми травмами после ДТП
В этом году санавиация Курской области уже выполнила больше полетов, чем в прошлом
70 вылетов состоялось в районы Курской области и 19 - за пределы региона: в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Экстренной медицинской эвакуацией транспортировали больных с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Еще в клиники доставлено 20 пострадавших в ДТП с тяжелыми сочетанными травмами, угрожающими жизни, причем семеро из которых – дети.
На борту вертолета пациентов сопровождает бригада медиков: врач анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист.