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В Курской области вертолет санавиации помог спасти семерых детей с тяжелыми травмами после ДТП

В этом году санавиация Курской области уже выполнила больше полетов, чем в прошлом
В Курской области вертолет санавиации помог спасти семерых детей с тяжелыми травмами после ДТП

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В этом году санавиация Курской области выполнила больше полетов, чем в прошлом. В предыдущем году было организовано 54 вылета, в результате спасено 55 жизней. С мая этого года медицинский вертолет «Ансат» совершил 89 вылетов. Эвакуировано 87 пациентов, из них 23 ребенка, в том числе шестеро – младенцы до 1 года.

70 вылетов состоялось в районы Курской области и 19 - за пределы региона: в федеральные центры Москвы и Нижнего Новгорода. Экстренной медицинской эвакуацией транспортировали больных с острым нарушением мозгового кровообращения и острым коронарным синдромом. Еще в клиники доставлено 20 пострадавших в ДТП с тяжелыми сочетанными травмами, угрожающими жизни, причем семеро из которых – дети.

На борту вертолета пациентов сопровождает бригада медиков: врач анестезиолог-реаниматолог и медсестра-анестезист.

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