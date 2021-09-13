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Росприроднадзор оштрафовал «Свинокомплекс Пристенский» в Курской области почти на миллион за загрязнение окружающей среды

На предприятии выявили целый ряд нарушений
Росприроднадзор оштрафовал «Свинокомплекс Пристенский» в Курской области почти на миллион за загрязнение окружающей среды

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Росприроднадзор оштрафовал «Свинокомплекс Пристенский», расположенный в селе Нагольное Пристенского района Курской области за загрязнение окружающей среды. Инспекторы установили, что на предприятии отсутствуют утвержденные нормативы образования отходов и лимитов на их размещение для восьми объектов негативного воздействия на окружающую среду. Лицензия на осуществление деятельности по утилизации отходов III-IV классов опасности (свиной навоз) у предприятия тоже нет, а мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с органами исполнительной власти не согласованы.

Также инспекторы надзорного ведомства выявили, что свинокомплекс не подал заявку на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (участки недр); нарушил условия, предусмотренные лицензией на пользование недрами и требования к охране водных объектов в части отсутствия ведения мониторинга подземных вод в районе потенциального источника загрязнения подземных вод – лагун на восьми объектах.

Общая сумма штрафов за все эти нарушения составила 943 тысячи рублей. Также Росприроднадзор выдал предприятию предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на контроле регионального управления.
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