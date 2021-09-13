Росприроднадзор оштрафовал «Свинокомплекс Пристенский» в Курской области почти на миллион за загрязнение окружающей среды

На предприятии выявили целый ряд нарушений

Росприроднадзор оштрафовал «Свинокомплекс Пристенский», расположенный в селе Нагольное Пристенского района Курской области за загрязнение окружающей среды. Инспекторы установили, что на предприятии отсутствуют утвержденные нормативы образования отходов и лимитов на их размещение для восьми объектов негативного воздействия на окружающую среду. Лицензия на осуществление деятельности по утилизации отходов III-IV классов опасности (свиной навоз) у предприятия тоже нет, а мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с органами исполнительной власти не согласованы.Также инспекторы надзорного ведомства выявили, что свинокомплекс не подал заявку на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (участки недр); нарушил условия, предусмотренные лицензией на пользование недрами и требования к охране водных объектов в части отсутствия ведения мониторинга подземных вод в районе потенциального источника загрязнения подземных вод – лагун на восьми объектах.Общая сумма штрафов за все эти нарушения составила 943 тысячи рублей. Также Росприроднадзор выдал предприятию предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на контроле регионального управления.