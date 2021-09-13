Росприроднадзор оштрафовал «Свинокомплекс Пристенский» в Курской области почти на миллион за загрязнение окружающей среды
На предприятии выявили целый ряд нарушений
Также инспекторы надзорного ведомства выявили, что свинокомплекс не подал заявку на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду (участки недр); нарушил условия, предусмотренные лицензией на пользование недрами и требования к охране водных объектов в части отсутствия ведения мониторинга подземных вод в районе потенциального источника загрязнения подземных вод – лагун на восьми объектах.
Общая сумма штрафов за все эти нарушения составила 943 тысячи рублей. Также Росприроднадзор выдал предприятию предписание об устранении выявленных нарушений. Выполнение предписания находится на контроле регионального управления.