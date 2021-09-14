Здание городской типографии в центре Курска пойдет под снос

Горожане предлагают сделать на этом месте интерактивный музей печати

Здание курской городской типографии, что находится во дворе на улице Ленина, 77, пойдет под снос. В этом здании некогда печатались «Курская правда», «Городские известия», районные издания и много бумажной продукции.Со слов работников, которые устанавливают здесь сигнализацию, в следующем году новый хозяин планирует снести здание, пишет паблик «Нескучный Курск».Кстати, в планах снести и соседний ветхий многоквартирных дом. Что будет на освободившемся месте, пока не известно.Было бы здорово сделать в городе интерактивный музей печати, где можно было бы сверстать и напечатать газету как в прошлом веке, высказывают идеи горожане. Но скорее всего это уйдет в металлолом...