Здание городской типографии в центре Курска пойдет под снос
Горожане предлагают сделать на этом месте интерактивный музей печати
Со слов работников, которые устанавливают здесь сигнализацию, в следующем году новый хозяин планирует снести здание, пишет паблик «Нескучный Курск».
Кстати, в планах снести и соседний ветхий многоквартирных дом. Что будет на освободившемся месте, пока не известно.
Было бы здорово сделать в городе интерактивный музей печати, где можно было бы сверстать и напечатать газету как в прошлом веке, высказывают идеи горожане. Но скорее всего это уйдет в металлолом...