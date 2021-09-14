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Здание городской типографии в центре Курска пойдет под снос

Горожане предлагают сделать на этом месте интерактивный музей печати
Здание городской типографии в центре Курска пойдет под снос

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Здание курской городской типографии, что находится во дворе на улице Ленина, 77,  пойдет под снос. В этом здании некогда печатались «Курская правда», «Городские известия», районные издания и много бумажной продукции.
Со слов работников, которые устанавливают здесь сигнализацию, в следующем году новый хозяин планирует снести здание, пишет паблик «Нескучный Курск». 

Кстати, в планах снести и соседний ветхий многоквартирных дом. Что будет на освободившемся месте, пока не известно. 

Было бы здорово сделать в городе интерактивный музей печати, где можно было бы сверстать и напечатать газету как в прошлом веке, высказывают идеи горожане. Но скорее всего это уйдет в металлолом...

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