К 2024 году в Курской области построят 19 км новых автодорог

В их числе в Курске транспортная развязка на улице Карла Маркса и Льговском повороте, дорога, которая свяжет проспект Дериглазова и трассу М-2 «Крым»

К 2024 году в Курской области намерены отремонтировать почти 320 км автомобильных трасс. Планируют построить 19 км новых автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В их числе в Курске транспортная развязка на улице Карла Маркса и Льговском повороте, автомобильная дорога, которая свяжет проспект Дериглазова и федеральную трассу М-2 «Крым». Кроме того, расширят проезжую часть по улицам Светлой и Лысая Гора.