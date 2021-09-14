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Лента новостей / В регионе

К 2024 году в Курской области построят 19 км новых автодорог

В их числе в Курске транспортная развязка на улице Карла Маркса и Льговском повороте, дорога, которая свяжет проспект Дериглазова и трассу М-2 «Крым»
К 2024 году в Курской области построят 19 км новых автодорог

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К 2024 году в Курской области намерены отремонтировать почти 320 км автомобильных трасс. Планируют построить 19 км новых автодорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В их числе в Курске транспортная развязка на улице Карла Маркса и Льговском повороте, автомобильная дорога, которая свяжет проспект Дериглазова и федеральную трассу М-2 «Крым». Кроме того, расширят проезжую часть по улицам Светлой и Лысая Гора.

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