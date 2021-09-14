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Курский музей археологии претендует на победу в онлайн-конкурсе «Сокровища России» National Geographic Traveler

Отдать свой голос можно на сайте russia.nat-geo.ru до 10 октября 
Курский музей археологии претендует на победу в онлайн-конкурсе «Сокровища России» National Geographic Traveler

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Курский музей археологии участвует в онлайн-конкурсе «Сокровища России», который проводит National Geographic Traveler. Голосование посвящено туристическим возможностям нашей страны. Главная задача не только определить самые популярные объекты, но и открыть новые точки на туристической карте.  

Голосование проходит по десяти номинациям. Курская область представлена в восьми из них. Пока самые высокие шансы на победу в номинации «Культурно-исторический объект». Там представлен Курский государственный областной музей археологии. 

Отдать свой голос можно на сайте russia.nat-geo.ru до 10 октября ежедневно. Для этого необходимо авторизоваться через социальные сети «ВКонтакте» или Facebook.
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