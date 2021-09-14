Курский музей археологии претендует на победу в онлайн-конкурсе «Сокровища России» National Geographic Traveler
Отдать свой голос можно на сайте russia.nat-geo.ru до 10 октября
Голосование проходит по десяти номинациям. Курская область представлена в восьми из них. Пока самые высокие шансы на победу в номинации «Культурно-исторический объект». Там представлен Курский государственный областной музей археологии.
Отдать свой голос можно на сайте russia.nat-geo.ru до 10 октября ежедневно. Для этого необходимо авторизоваться через социальные сети «ВКонтакте» или Facebook.