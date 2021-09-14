Накануне пожарно-спасательные подразделения 15 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора

В Курской области продлены ограничения на посещение лесов и въезд в лесную зону транспортных средств. Для предотвращения возникновения природных пожаров усилен контроль за соблюдением правил пожарной безопасности, увеличено количество рейдов и патрулирований.С начала пожароопасного сезона составлено 45 протоколов о нарушении лесного законодательства на сумму 1 млн 189 тысяч рублей. В случае обнаружения лесного пожара курян просят сообщить по номеру регионального диспетчерского пункта: 8-4172-53-04-25 либо по номеру единой федеральной телефонной прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.За несоблюдение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопожарного режима нарушителям грозят штрафы:- для физических лиц – от 4 до 5 тысяч рублей;- для должностных лиц – от 20 до 40 тысяч;- для юридических – от 300 до 500 тысяч.Кстати, по сообщению регионального МЧС, буквально накануне пожарно-спасательные подразделения 15 раз выезжали на тушение сухой травы и мусора. Наибольшая площадь горения сухой растительности зарегистрирована в селе Дежевка Солнцевского района (3 Га), в Курском районе в деревне Колодное (0,8 Га).