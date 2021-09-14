В поле под Курском при уборке урожая нашли схрон боеприпасов Великой Отечественной

Это самая крупная находка в этом году: 110 боеприпасов обнаружили в районе села Солдатское Фатежского района

Сегодня в районе села Солдатское Фатежского района обнаружили опасные находки времен Великой Отечественной войны. Всего 110 боеприпасов: артиллерийские, реактивные снаряды, ручные гранаты и минометные мины. Это самая крупная находка в этом году.Абсолютно все найденные боеприпасы содержали взрывчатые вещества, а часть из них оказалась со взрывателями и представляла реальную угрозу, рассказали в региональном МЧС. Например, реактивный снаряд, с калибром в 30 сантиметров. Взрывчатого вещества в нем порядка 30 килограммов при общем весе в 80 килограммов. Саперы аварийно-спасательной службы обезвредили боеприпасы и вывезли на полигон для уничтожения.Отмечается, что взрывоопасные предметы нашли рядом с сельскохозяйственным полем. Для обеспечения безопасности работы по уборке урожая остановили, а сельхозтехнику удалили на безопасное расстояние.Всего в этом году саперы аварийно-спасательной службы Курской области обработали 108 заявок, связанных с обнаружением взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны и обезвредили более 400 боеприпасов.