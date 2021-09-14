В Курской области капитально отремонтируют школы

ТАКТ. Участники обсудили эпидситуацию в регионе и ход прививочной кампании от коронавируса. Поинтересовался глава региона и сроками начала отопительного сезона. По прогнозам синоптиков, к выходным в Соловьиный край придёт заметное похолодание. Однако подать тепло в социальные объекты энергетики смогут не раньше конца следующей семидневки.Губернаторская планёрка с подчинёнными накануне была посвящена вопросам здравоохранения и ЖКХ, сообщает телеканал
Оперативное совещание в Доме Советов по уже сложившейся традиции началось с награждения курян, которые внесли значительный вклад в развитие региона. Особых почестей удостоился председатель Курской областной Думы Николай Жеребилов. Он был отмечен Орденом Почета. Высокая награда была утверждена в прошлом году, но до этого никому не вручалась.
После церемонии участники перешли к рассмотрению текущих вопросов. Роман Старовойт отметил, что в предстоящие два года сферу общего образования региона ждут заметные преобразования. В первую очередь, это касается масштабных ремонтов школ, многие из которых в настоящее время находятся в крайне неприглядном состоянии. Помочь в достижении цели могут федеральные деньги, но чтобы их получить, Курская область должна будет представить расчёты: сколько и каких школ планируется капитально отремонтировать и оснастить современной мебелью и оборудованием. Для этого главам районов и городских округов предстоит определить наиболее нуждающиеся в реконструкции образовательные организации.
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
- Коллеги, вам нужно составить сметы на капитальный ремонт школ, причём, предусмотрев действительно капитальный ремонт, где будут заменены не только кровля, окна, полы, но и сети: водопровод, отопление, канализация, электрическая проводка, приведение в нормальное состояние, т.е. ремонт прилегающей территории. Внимание: со спортивными объектами с открытыми плоскостными сооружениями. Спортзалы школ должны быть отремонтированы.
Обсудили участники совещания и эпидситуацию в регионе. За прошедшие сутки в Курской области добавилось 169 новых случаев коронавирусной инфекции. Шесть человек умерли от вызванной COVID-19 тяжёлой пневмонии. Заместитель губернатора привёл данные о тех, кто оказывается на больничных койках.
Андрей Белостоцкий, заместитель губернатора Курской области:
- Изменилась немного структура, почему люди не вакцинировались. Сейчас уже начал преобладать не сознательный отказ от вакцинации, а то, что люди говорят, не успели вакцинироваться. Хотя все мобильные комплексы, все пункты прививочные, которые были открыты на территории Курской области, они все работают, в том числе и все комплексы вакцинации в торговых центрах.
Процент госпитализированных среди тех, кто успел сделать обе прививки, продолжает оставаться небольшим, случаев тяжёлого течения коронавируса у вакцинированных курян отмечено не было. Губернатор в очередной раз призвал глав районов активнее вовлекать жителей в прививочную кампанию и позаботиться о том, чтобы препарат для профилактики COVID-19 получили все желающие.
Коснулись подготовки жилищно-коммунального хозяйства к зиме. По прогнозам синоптиков, уже в выходным в регионе заметно похолодает.
Алексей Дедов, заместитель губернатора Курской области:
- У нас на сегодняшний момент процент готовности составляет 92%. На текущей неделе мы запланировали очередное заседание штаба по подготовке к отопительному сезону. По отопительному сезону, Роман Владимирович, к 24 сентября мы будем готовы подключать социальную сферу к отоплению.
А вот что касается сроков подачи тепла в жилой сектор, то тут конкретной информации пока нет. Серьёзной проблемой для областного центра остаются затянувшиеся ремонты теплосетей. Но даже когда они будут завершены, подготовить дома к отопительному сезону должны ещё управляющие кампании.
В Курской области капитально отремонтируют школы
Для этого главам районов и городских округов предстоит определить наиболее нуждающиеся в реконструкции образовательные организации