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Курские аграрии намолотили более 3 млн тонн зерна

Сейчас идет уборка гречихи и проса, сои и подсолнечника
Курские аграрии намолотили более 3 млн тонн зерна

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Курские аграрии завершили обмолот зерновых колосовых и зернобобовых культур. С площади 780 тысяч га намолочено более 3 млн 300 тысяч тонн зерна. 

Сейчас идет уборка крупяных - гречихи и проса, осталось обмолотить менее 10 тысяч га. В ряде хозяйств области уже идет уборка кукурузы. Обмолочено более 6 тысяч га, урожайность культуры превышает 60 ц/га. Площади посевов кукурузы на зерно в этом году – 210 тысяч га, это на 25 тысяч га больше, чем годом ранее.

Общий валовой сбор зерна в области прогнозируется на уровне 4,5 млн тонн при урожайности 45 ц/га.

В группе масличных культур завершен обмолот озимого и ярового рапса. В целом с площади 38 тысяч га намолочено около 97 тысяч тонн маслосемян.

Хозяйства области проводят также уборку сои и подсолнечника. Площади сои в этом годубольше на 20 тысяч га, подсолнечника - на 17 тысяч. Исходя из урожайности, прогнозируется производство сои в объеме около 500 тысяч тонн, подсолнечника – 350 тысяч тонн.
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