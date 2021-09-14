Курские аграрии намолотили более 3 млн тонн зерна

Сейчас идет уборка гречихи и проса, сои и подсолнечника

Курские аграрии завершили обмолот зерновых колосовых и зернобобовых культур. С площади 780 тысяч га намолочено более 3 млн 300 тысяч тонн зерна.Сейчас идет уборка крупяных - гречихи и проса, осталось обмолотить менее 10 тысяч га. В ряде хозяйств области уже идет уборка кукурузы. Обмолочено более 6 тысяч га, урожайность культуры превышает 60 ц/га. Площади посевов кукурузы на зерно в этом году – 210 тысяч га, это на 25 тысяч га больше, чем годом ранее.Общий валовой сбор зерна в области прогнозируется на уровне 4,5 млн тонн при урожайности 45 ц/га.В группе масличных культур завершен обмолот озимого и ярового рапса. В целом с площади 38 тысяч га намолочено около 97 тысяч тонн маслосемян.Хозяйства области проводят также уборку сои и подсолнечника. Площади сои в этом годубольше на 20 тысяч га, подсолнечника - на 17 тысяч. Исходя из урожайности, прогнозируется производство сои в объеме около 500 тысяч тонн, подсолнечника – 350 тысяч тонн.