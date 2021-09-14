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В Курской области задержали распространителя крупной партии героина

28-летнего уроженца одного из государств ближнего зарубежья задержали в Железногорске спустя несколько часов после приезда
В Курской области задержали распространителя крупной партии героина

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В Железногорске полицейские задержали распространителя крупной партии героина. 

28-летний уроженец одного из государств ближнего зарубежья приехал в Курскую область с целью распространения наркотиков. В его обязанности входила расфасовка оптовой партии наркотиков по более мелким и изготовление тайников-закладок. К моменту задержания мужчина успел сделать 17 закладок в жилом микрорайоне. При нем обнаружили всю остальную партию и изъяли уже изготовленные тайники. Общий вес обнаруженного героина составил около 90 граммов, что является крупным размером, поясняют в региональном УМВД.

В ходе проверки выяснилось, что иностранцу удалось проработать меньше недели, а в Железногорске его задержали спустя несколько часов после приезда.

Возбуждено уголовное дело, наркокурьер заключен под стражу. Ему грозит от 10 до 12 лет лишения свободы.

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