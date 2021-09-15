Житель Курска по требованиям "полицейских из Москвы" взял кредиты в шести банках и перевел им 3 миллиона рублей

Для этого он на несколько дней отпросился с работы

Житель Курска взял кредиты в шести банках и перевел "полицейскими из Москвы" 3 миллиона рублей. Все началось с телефонного звонка, когда собеседники представились столичными правоохранителями и сообщили, что занимаются расследованием преступной схемы. Курянина попытались напугать информацией о том, что кто-то пытается взять кредит на его имя. Мужчина не поверил им и положил трубку, но на этом атака не закончилась. Следующий номер, с которого позвонили, приложение на его смартфоне определило как телефон дежурной части курской полиции. Собеседник утверждал, что все происходящее реально и необходимо сотрудничать с «коллегами» из столицы, а также настаивал, что все действия нужно держать в секрете. После этого курянин поверил, что разговаривает с правоохранителями и стал выполнять их инструкции.За два дня, отпросившись с работы, мужчина успел обратиться в шесть банков. В каждом, по указке телефонных «полицейских», оформил кредит на сумму в 400 – 500 тысяч рублей. Наличные он отправлял на чужие карты переводами через банкомат. Курянину сказали, что мифических злоумышленников можно будет поймать только так.Завершив транзакции, и, считая, что помог служителям закона, мужчина все же решился рассказать об этом супруге. Женщина была шокирована и сразу поняла, что муж попался в сети мошенников. В полиции ее догадку подтвердили. Выяснилось, что злоумышленники использовали специальное приложение для подмены номеров, с его помощью можно было генерировать номера любых учреждений любого региона страны.Вместо трех миллионов, которые курянин держал в руках остались гигантские долги, несколько пустых кредитных карт и многочисленные чеки. Сейчас он подсчитывает, сколько лет его семье придётся расплачиваться за доверчивость. Размер ежемесячного платежа за взятые кредиты значительно больше зарплаты мужчины.Возбуждено уголовное дело. При проверке выяснилось, что номера, с которых звонили аферисты, уже фигурировали в полицейских сводках.