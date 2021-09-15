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В продукции животного происхождения в курских магазинах выявлен геном африканской чумы свиней

Специалисты рекомендуют курянам разводить коров, коз и овец
В продукции животного происхождения в курских магазинах выявлен геном африканской чумы свиней

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В продукции животного происхождения в курских магазинах выявлен геном африканской чумы свиней. Специалисты управления ветеринарии Курской области и регионального управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарому надзору утилизировали инфицированную продукцию, но риск распространения АЧС среди свиней на частных подворьях стается высоким.

Курская городская станция по борьбе с болезнями животных напоминает курянам, которые имеют свиней в личном подсобном хозяйстве, зарегистрировать их в ветеринарной службе, а в случае выявления заболевания или падежа животных незамедлительно обратиться в лечебно-профилактические отделы по округам: 

- в Центральном округе - ул. Бойцов 9-й Дивизии 126-А, телефон 52-14-57;
- в Сеймском округе - 2-й Шоссейный пер. 15, телефон 35-00-84;
- в Железнодорожном округе - ул. Дубровинского 54-А, телефон 34-41-14.

Также специалисты рекомендуют горожанам, занимающимся содержанием и разведением домашних свиней перейти на альтернативные виды животноводства - разводить коров, коз и овец. Уточняется, что сейчас на территории Курска содержится 149 голов крупного рогатого скота и 284 головы овец и коз.
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