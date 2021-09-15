В курском селе байкер без прав покалечился, столкнувшись с «Нивой»

Авария произошла в селе Обуховка Кореневского района Курской области

14 сентября около трех часов дня в селе Обуховка Кореневского района Курской области, рядом с домом № 81 столкнулись мотоцикл и «Нива».Как сообщает ГИБДД, 35-летний мужчина на мотоцикле «ORION» допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Лада 212140», за рулем которого был 31-летний водитель. В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы, ему потребовалась госпитализация.Отмечается, что байкер не имел права управления, а его двухколесный транспорт не зарегистрирован в установленном порядке.