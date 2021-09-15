В курском селе байкер без прав покалечился, столкнувшись с «Нивой»
Авария произошла в селе Обуховка Кореневского района Курской области
Как сообщает ГИБДД, 35-летний мужчина на мотоцикле «ORION» допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Лада 212140», за рулем которого был 31-летний водитель. В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы, ему потребовалась госпитализация.
Отмечается, что байкер не имел права управления, а его двухколесный транспорт не зарегистрирован в установленном порядке.