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Лента новостей / Происшествия

В курском селе байкер без прав покалечился, столкнувшись с «Нивой»

Авария произошла в селе Обуховка Кореневского района Курской области

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14 сентября около трех часов дня в селе Обуховка Кореневского района Курской области, рядом с домом № 81 столкнулись мотоцикл и «Нива». 

Как сообщает ГИБДД, 35-летний мужчина на мотоцикле «ORION» допустил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Лада 212140», за рулем которого был 31-летний водитель. В результате ДТП мотоциклист получил различные травмы, ему потребовалась госпитализация.

Отмечается, что байкер не имел права управления, а его двухколесный транспорт не зарегистрирован в установленном порядке. 
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