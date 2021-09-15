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В Курске открыли движение на Бойцов 9-й Дивизии

Там же сделана первая в городе официальная велодорожка
В Курске открыли движение на Бойцов 9-й Дивизии

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В Курске открыли движение на Бойцов 9-й Дивизии. Реконструкция участка протяженностью 600 метров изначально рассчитывалась на три года. Работы начались в 2020 году и должны были завершиться в конце 2022-го. Но благодаря финансовой поддержке федерального центра реализовать проект удалось раньше. 

Участок от улицы 50 лет Октября до улицы Звездной расширили с двух до четырех полос движения. Для этого расселили частный сектор, перенесли инженерные коммуникации и реконструировали теплотрассу. Также подрядчик выполнил устройство ливневой канализации, двух пешеходных зон, первой в городе официальной велодорожки, перенес линию электроосвещения и отремонтировал трамвайные пути, проходящие через улицу. Позаботились и о маломобильных курянах - для них организованы пандусы.

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