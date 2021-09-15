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Капитальный ремонт транспортного обхода Курска на участке М-2 «Крым» завершат в ноябре

Сегодня запустили движение на участке с 515 километра по 543 километр
Капитальный ремонт транспортного обхода Курска на участке М-2 «Крым» завершат в ноябре

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Капитальный ремонт транспортного обхода Курска на участке М-2 «Крым» завершат в ноябре. Работы там начались в мае 2019 года. Сегодня запустили движение на участке с 515 километра по 543 километр. 

Сейчас там уложили верхний слой покрытия из износостойкого щебеночно-мастичного асфальтобетона, построили и отремонтировали водопропускные трубы, устроили поверхностный водоотвод, выполнили планировку насыпей и выемок. Тротуары и пешеходные дорожки устроены, светофоры и барьерное ограждение установлены. Скоро доделают линии электроосвещения, установят дорожные знаки и нанесут горизонтальную дорожную разметку из термопластика.

Уже сейчас в результате расширения проезжей части до четырех полос, пропускная способность автодороги увеличилась почти в два раза - до 40 тысяч автомобилей в сутки.
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