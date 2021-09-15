Суть проекта заключается в том, что у льготников есть возможность получить ипотечный кредит со ставкой на 3 процентных пункта ниже рыночной на весь срок кредитования

Из резервного фонда Курской области выделят 40 миллионов на ипотеку льготникам: инвалидам, малоимущим, многодетным и молодым семьям. Суть проекта заключается в том, что у льготников есть возможность получить ипотечный кредит со ставкой на 3 процентных пункта ниже рыночной на весь срок кредитования. Снижение ставки достигается за счет единовременной платы застройщика банку. Региональная администрация предоставляет субсидию на компенсацию 50% этой платы.По расчетам экономистов, это позволит дополнительно привлечь в строительный сектор почти миллиард рублей. Прогнозируется и увеличение объёмов жилищного строительства на 23,4 тыс. кв. м в год. Жильем обеспечат более 400 семей со средним достатком.Подробную информацию можно получить в АО «Курское областное ипотечное агентство» (г. Курск, ул. М. Горького, 50, тел. 51-44-35).