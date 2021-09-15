Куряне не довольны состоянием трамвайной инфраструктуры

ТАКТ, горожане отмечают и другие факторы, повлиявшие на высокую аварийность.Трамваи сходят с рельсов, у них отказывает тормозная система или ломаются пантографы – уже почти привычные явления для Курска. Вагоны, с которыми сейчас столь часто происходят аварии, бывшие в употреблении. Они были доставлены из Москвы несколько лет назад. Учитывая этот факт, куряне не удивляются такому количеству происшествий. Как передает телеканал
- Это из Москвы спихнули старые модели, изношенные трамваи. Срок годности этих трамваев 10 лет до капитального ремонта, а кто делал капитальный ремонт? Если запчастей нет. Они с одних снимают, на другие ставят. Там целое кладбище трамваев. На месте трамвайного депо возле Северного рынка сейчас торговый центр. Вот и подумайте, кому что важнее.
- Скорее всего, просто старые трамваи присылались, которые были уже в эксплуатации, нуждались в ремонте. Мне кажется, если трамваи были бы новые, всё было бы хорошо. Нужна реконструкция трамвайных путей, чтобы они ходили чаще, исправнее, мне кажется, тогда всё будет хорошо.
- Мы не попадали в аварии, честно говоря, это, наверное, Бог нас спас как-то. А что нам Москва даёт? Старые, которые уже списанные – они нам дают. Вот так они и работают у нас.
Накануне в связи с большим количеством аварий в Курске начались проверки трамвайной инфраструктуры. В результате выявления ряда проблем было принято решение провести её масштабную реконструкцию, которая оценивается в 6 миллиардов рублей. Администрация региона уже подала заявку на выделение средств в правительство России.
Алексей Смирнов, первый заместитель губернатора Курской области: Подали на 8, готовим ещё на 6 под модернизацию трамвая, но наш лимит 3,6. Есть поручение заместителя председателя правительства о том, что за счёт тех регионов, которые свои лимиты не выберут, будет сверхлимит, мы на это очень рассчитываем.
Получит ли Курская область средства на капитальный ремонт трамвайной инфраструктуры – пока вопрос открытый. Известно другое – уже к началу ноября в регион планируют передать ещё 20 единиц подвижного состава из Москвы, также не новых, а завершивших срок эксплуатации по стандартам столицы.
Куряне не довольны состоянием трамвайной инфраструктуры
К началу ноября в регион планируют передать ещё 20 единиц подвижного состава из Москвы, также не новых, а завершивших срок эксплуатации по стандартам столицы