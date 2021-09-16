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Лента новостей / В регионе

В поселке имени Карла Либкнехта Курской области открыли движение по низководному мосту через Сейм

Новое сооружение соединило населенные пункты Курчатовского и Льговского районов

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В поселке имени Карла Либкнехта открыли движение по низководному мосту через реку Сейм. Его возвели вместо аварийной деревянной переправы в рамках строительства региональной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной - Малые Угоны - Погореловка. Новое сооружение соединило населенные пункты Курчатовского и Льговского районов. 

Общая протяженность объекта почти 3 км, а самого моста – 85 метров. Отмечается, что мост сдан на 4 месяца раньше срока и без потери качества.

Местные жители попросили губернатора пустить через мост маршрутку и школьный автобус. Эти вопросы проработают. 

Также в планах по нацпроекту «БКД» отремонтировать мост через реку Сейм в Курске. Всего подготовлено 10 проектов строительства и реконструкции мостов и путепроводов в Курской области.
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