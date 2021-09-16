В поселке имени Карла Либкнехта Курской области открыли движение по низководному мосту через Сейм

Новое сооружение соединило населенные пункты Курчатовского и Льговского районов

В поселке имени Карла Либкнехта открыли движение по низководному мосту через реку Сейм. Его возвели вместо аварийной деревянной переправы в рамках строительства региональной дороги Курск - Льгов - Рыльск - граница с Украиной - Малые Угоны - Погореловка. Новое сооружение соединило населенные пункты Курчатовского и Льговского районов.





Общая протяженность объекта почти 3 км, а самого моста – 85 метров. Отмечается, что мост сдан на 4 месяца раньше срока и без потери качества.





Местные жители попросили губернатора пустить через мост маршрутку и школьный автобус. Эти вопросы проработают.





Также в планах по нацпроекту «БКД» отремонтировать мост через реку Сейм в Курске. Всего подготовлено 10 проектов строительства и реконструкции мостов и путепроводов в Курской области.