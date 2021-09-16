Более 29 тысяч курян уже привились от гриппа
Прививают «Совигриппом» и «Ультрикс квадри»
Для вацинации используют два препарата: «Совигрипп» (их в регион поступило более 155,5 тысяч доз) и «Ультрикс квадри» (85,5 тысяч доз ). «Ультрикс квадри» применяют для взрослых и детей, «Совигриппом» прививают только взрослых.
Как отмечают специалисты, вакцинацию от гриппа можно совмещать с прививкой от пневмококка. Однако, если раньше человек никогда не делал вакцину от пневмококка, то лучше сделать между этими двумя прививками перерыв длиной в месяц. Прививаться рекомендуется через месяц после завершения полного курса вакцинации от коронавируса и наоборот: ставить первую прививку от ковида разрешат через месяц после вакцинации против грипппа.
В Курской области привить от гриппа планируют не менее 60% жителей.