Более 29 тысяч курян уже привились от гриппа

Прививают «Совигриппом» и «Ультрикс квадри»

Несмотря на непрекращающуюся пандемию коронавируса, другие болезни, в том числе вирусные, никуда не делись, и от них также нужно защищаться. Так, в Курской области, наряду с вакцинацией от COVID-19, в начале сентября стартовала прививочная кампания против гриппа. Прививки от этого заболевания успели сделать уже более 29 тысяч курян. Активнее всего от гриппа прививают в Суджанском, Касторенском и Октябрьских районах.Для вацинации используют два препарата: «Совигрипп» (их в регион поступило более 155,5 тысяч доз) и «Ультрикс квадри» (85,5 тысяч доз ). «Ультрикс квадри» применяют для взрослых и детей, «Совигриппом» прививают только взрослых.Как отмечают специалисты, вакцинацию от гриппа можно совмещать с прививкой от пневмококка. Однако, если раньше человек никогда не делал вакцину от пневмококка, то лучше сделать между этими двумя прививками перерыв длиной в месяц. Прививаться рекомендуется через месяц после завершения полного курса вакцинации от коронавируса и наоборот: ставить первую прививку от ковида разрешат через месяц после вакцинации против грипппа.В Курской области привить от гриппа планируют не менее 60% жителей.