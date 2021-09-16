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Лента новостей / В регионе

В Курской области полицейский вытащил из болота ребенка

8-летний мальчик ушел от дома почти на километр

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Накануне днем в отдел полиции по Курскому району обратилась местная жительница и сообщила, что ее 8-летний внук вышел со двора дома в деревне Шуклинка в неизвестном направлении. Найти его самостоятельно ей не удалось.

Незамедлительно личный состав полиции подняли по тревоге. К поискам привлекли и волонтеров. В поисках принимали участие около 50 человек, которых создали поисковые группы. Территорию вблизи дома разделили на сектора для ведения поиска.

Сотрудникам полиции потребовалось около часа, чтобы найти ребенка, сообщили в региональном УМВД. На расстоянии около километра от дома следы детской обуви на земле заметил старший оперуполномоченный уголовного розыска капитан полиции Иван Иванов. Следуя по ним, полицейский вскоре нашел и самого мальчика - тот стоял в болоте. Капитан не раздумывая зашел в воду и на руках перенес мальчика в безопасное место. Сейчас жизни ребенка ничто не угрожает.
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