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Лента новостей / Спорт

В Курске 18 сентября пройдет «Кросс нации»

В этом году бегуны будут стартовать от детского лагеря имени Володи Дубинина. Трасса пройдёт по территории парка Солянка в Мокве
В Курске 18 сентября пройдет «Кросс нации»

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В Курске 18 сентября пройдет Всероссийский день бега «Кросс нации». Он пройдёт в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Торжественное открытие состоится в 11:30. Планируется, что на старт выйдут около 700 спортсменов со всего региона. Возраст участников – не моложе 14 лет. 

В этом году бегуны будут стартовать от детского лагеря имени Володи Дубинина. Трасса пройдёт по территории парка Солянка в Мокве. Для участников подготовили пять дистанций: 2, 4, 6, 8 и 12 км. 

Принять участие в соревнованиях могут гости Курской области и иностранцы, проживающие в регионе. Приезжим участникам необходимо в день старта предоставить комиссии по допуску справку с отрицательным результатом лабораторного исследования на COVID-19, проведенного не ранее 72 часов до начала «Кросса нации». Все участники забега должны представить в комиссию по допуску паспорт или свидетельство о рождении, полис обязательного медицинского страхования, договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев и справку о допуске от врача. 

Комиссия по допуску до 17 сентября работает с 10:00 до 17:00 по адресу: Курск, ул. Ленина, 58, Северная трибуна стадиона «Трудовые резервы», отдел ГТО. Она будет работать и в день соревнований на месте их проведения с 9:30 до 11 часов. 

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