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В Курске для перемещения атомного реактора на время отключат линию электропередач

Автопоезд с грузом в 350 тонн движется со скоростью 10-15 километров в час
В Курске для перемещения атомного реактора на время отключат линию электропередач

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В Курске для перемещения атомного реактора для первого блока строящейся АЭС-2 на время отключат линию электропередач. Это сделают после пяти часов вечера. Где именно будет производиться отключение, не уточняется. В Курчатов реактор должны доставить завтра, а 20 сентября его  установят на временную площадку хранения.

Автопоезд с грузом в 350 тонн движется со скоростью 10-15 километров в час. Его сопровождает кортеж машин ГИБДД. Автомобилисты жалуются на заторы, которые он создает на дорогах. Перевозчик говорит, что хоть и инспекторы ДПС стараются предупредить аварийные ситуации, но так или иначе из-за пытающихся обогнать колонну нетерпеливых водителей они возникают. 

До вечера автопоезд остановился на восточном въезде в Курск, в районе Воронежского поста ГИБДД. Далее он проследует по объездным дорогам вокруг Курска на федеральную трассу М2 «Крым». Чтобы не создавать огромных пробок на дорогах, груз перевозят в вечерние и ночные часы.

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