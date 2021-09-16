В Курске для перемещения атомного реактора на время отключат линию электропередач
Автопоезд с грузом в 350 тонн движется со скоростью 10-15 километров в час
Автопоезд с грузом в 350 тонн движется со скоростью 10-15 километров в час. Его сопровождает кортеж машин ГИБДД. Автомобилисты жалуются на заторы, которые он создает на дорогах. Перевозчик говорит, что хоть и инспекторы ДПС стараются предупредить аварийные ситуации, но так или иначе из-за пытающихся обогнать колонну нетерпеливых водителей они возникают.
До вечера автопоезд остановился на восточном въезде в Курск, в районе Воронежского поста ГИБДД. Далее он проследует по объездным дорогам вокруг Курска на федеральную трассу М2 «Крым». Чтобы не создавать огромных пробок на дорогах, груз перевозят в вечерние и ночные часы.