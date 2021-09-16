Двое курян перебегали дорогу в неположенном месте и угодили на больничную койку

Аварии произошли на улицах Литовская и Резиновая

15 сентября двое жителей Курска попали под машины, рискнув перебежать дорогу вне пешеходного перехода. Обе аварии случились утром.Так, примерно в половину девятого на улице Литовская «Рено Логан» сби 64-летнего мужчину. За рулем был 70-летний водитель, он двигался со стороны улицы Сумская в направлении улицы 1-я Кожевенная.Десятью минутами позднее в районе дома № 12 по улице Обоянская 79-летний водитель «Датсун Он-До», двигаясь по улице Резиновая со стороны проспекта Кулакова в сторону улицы Краснополянская, допустил наезд на 55-летнюю женщину.Обоих пешеходов с травмами доставили в 4-ю горбольницу.