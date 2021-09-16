Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности"

В Курской области пьяный водитель выронил своего пассажира и случайно задавил его. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Расследованием занимается Суджанский межрайонный следственный отдел СУ СК России по Курской области.Трагедия произошла в селе Белица Беловского района Курской области 13 сентября. Днем 48-летний местный житель ехал по местности вне автомобильной дороги, в салоне у него был пассажир - его 55-летний знакомый. Водитель был пьяным. Во время внезапной остановки автомобиля пассажирская дверь открылась, и пассажир выпал из салона. Водитель продолжил движение и задавил своего попутчика. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.Сейчас следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, назначены судебные экспертизы.