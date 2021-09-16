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Бригада врачей курской областной больницы доставила месячного младенца в московскую клинику

Малыша успешно перевезли автомобилем скорой помощи
Бригада врачей курской областной больницы доставила месячного младенца в московскую клинику

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Бригада врачей курской областной больницы доставила месячного младенца в московскую клинику.

С первых дней ребенок с врожденными патологиями находился на лечении в областном перинатальном центре в Курске. По результатам необходимых обследований и консультаций со специалистами маленького пациента решили транспортировать в Москву. Принять его подготовились в Российской детской клинической больнице имени Н.И. Пирогова. Малыша успешно перевезли автомобилем скорой помощи. В дороге ребёнка сопровождали специалисты Курской областной клинической больницы.

Сейчас столичные врачи определяются с дальнейшей тактикой лечения.
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